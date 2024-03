Des colocations pour personnes en situation de handicap

Se loger n’est pas une chose aisée. Encore moins, lorsque l’on est une personne en situation de handicap. L’association Le Club des Six a ouvert 16 de villas inclusives à travers le pays. Une doit ouvrir à Moulins (Allier) d’ici l’été. Chacune accueille 6 colocataires qui ont chacun un chez soi et qui peuvent aussi se retrouver autour d’activités. Pour les aider et les accompagner, un service d’autonomie à domicile (aide-soignant, aide psychologique, aide aux repas…). Une personne est également présente chaque nuit.

« C’est une solution parmi d’autres » pour les personnes en situation de handicap, indique Chloé Desbonnet en charge de la villa Marguerite à Moulins. « Je suis tous les jours au contact des familles qui recherchent un hébergement pour leurs proches, c’est criant, il n’y a pas suffisamment de logements ».

Le Club des Six travaille à l’ouverture de 9 villaes d’ici la fin de l’année.