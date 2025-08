Des corps sous influence : la face cachée des réseaux sociaux (VIDEO)

À l’heure où les plages se remplissent et où les injonctions au corps parfait se font plus pressantes, les réseaux sociaux sont le théâtre d’une mise en scène permanente du corps. Parmi ces tendances, certaines sont toxiques et font des ravages.

C’était le cas avec le #SkinnyTok qui a envahi ces derniers mois TikTok. Un phénomène viral qui glorifiait les silhouettes extrêmement maigres, au détriment de la santé physique et mentale. Les adolescents très sensibles à ces vidéos, sont aussi les premières victimes. Pour certaines, elles ont amplifié leur trouble du comportement alimentaire. « Astuces pour manger moins », « corps de rêve en 15 jours », « avant/après extrêmes »... les vidéos s'enchaînent, banalisant des comportements à risque.