Des crèches gratuites… à New York !

L’idée de crèches gratuites fait souvent figure d’utopie. À New York, elle est pourtant en passe de devenir réalité.

À peine entré en fonction, le nouveau maire de la ville, Zohran Mamdani, a annoncé la mise en œuvre de l’une de ses principales promesses de campagne : la gratuité des services de garde d’enfants pour l’ensemble des familles new-yorkaises.

Cette réforme majeure s’inscrit dans une volonté de soutenir les familles, de favoriser l’égalité des chances dès le plus jeune âge et de répondre à la crise du coût de la vie dans l’une des villes les plus chères du monde. La garde d’enfants représente aujourd’hui une dépense considérable pour de nombreux foyers, parfois équivalente à un loyer mensuel. En rendant ces services gratuits, la municipalité entend lever un frein majeur à l’emploi, notamment pour les parents, et en particulier les femmes.

Concrètement, le projet prévoit d’allouer 4,5 milliards de dollars à la garde d’enfants dans le prochain budget municipal. Un point clé de l’annonce réside dans son mode de financement : cette enveloppe sera constituée à partir de fonds existants, sans hausse d’impôts annoncée à ce stade. Une stratégie qui vise à renforcer l’acceptabilité politique et sociale de la réforme.

Selon les premières estimations, cette mesure permettrait d’élargir l’accès à des solutions de garde pour près de 100 000 jeunes enfants à travers la ville. Elle offrirait ainsi aux familles un choix plus large et plus équitable entre les différentes options d’accueil, tout en améliorant la qualité globale du système.

Le projet doit toutefois encore franchir une étape décisive : son approbation par l’Assemblée législative de l’État de New York. Si le feu vert est donné, un chantier d’envergure s’ouvrira alors. Il faudra recruter et former un grand nombre de professionnels de la petite enfance, harmoniser les standards de qualité et construire un système unifié à partir d’un réseau aujourd’hui fragmenté, composé de crèches municipales, d’écoles et de structures d’accueil à domicile.