Des difficultés à prévoir sur les routes en ce week-end de Pâques

Il faudra sans doute s’armer de patience si vous comptez prendre le volant en ce week-end de Pâques. Bison futé s’attend à des ralentissements dès ce vendredi, classé orange au niveau national dans le sens des départs, et même rouge en Île-de-France et Rhône-Alpes. Des ralentissements sont notamment prévus sur l’A10 au nord d’Orléans une grande partie de la journée, et sur l’A11 jusqu’au Mans de 17h à 21h.

Ce samedi sera lui classé orange en Nouvelle-Aquitaine et même rouge dans un quart nord-ouest du pays, qui comprend le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire. L’A10 concentrera encore les difficultés, dans la matinée au nord d’Orléans, puis dans l’après-midi entre Poitiers et Bordeaux.

Enfin, pour les retours, si Bison Futé voit vert en Nouvelle-Aquitaine, la journée de lundi sera toujours classée rouge dans le quart nord-ouest du pays. Des ralentissements sont attendus entre 16h et 20h entre Tours et Orléans, et tout l’après-midi puis en soirée au nord d’Orléans.