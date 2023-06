Pétales a été lancée en septembre 2022 par Jean-Baptiste Marsaud, un Vendéen d’origine, issu d’une famille d’éleveurs laitiers. Après des études et une carrière dans le marketing à Paris, il a décidé de s’installer définitivement à Levroux, commune choisie au départ comme résidence secondaire.

C’est cette subite envie de ruralité qui l’a conduit à se tourner vers l’horticulture, avec l’envie de relancer la production de fleurs en France. Car c’est en effet devenu chose rare sur les étals de nos fleuristes. Les fleurs « made in France » sont en minorités depuis quelques années. « Depuis 50 -60 ans, la production de fleurs françaises s’est réduite comme peau de chagrin, nous explique Jean-Baptiste. À mesure que les gros acteurs, comme les Pays-Bas, ont industrialisé la filière, et sont devenus tellement compétitifs, les fleuristes se sont tournés vers ces fournisseurs. Les Pays-Bas, mais aussi l’Amérique Centrale, le Kénya… On a des fleurs qui voyagent énormément. Aujourd’hui, dans une boutique, c’est 85 à 90% de fleurs qui sont issues de l’importation. »

Fleur française

Membre du Collectif de la Fleur Française, Pétales se donne donc pour mission de contribuer à la relance de la filière. Et le contexte est propice à un retour aux sources. « Comme les coûts de production sont de plus en plus élevés, à cause du coût du pétrole, qui se répercute sur le prix du transport, des phytosanitaires, et bien la production locale peut redevenir compétitive. »

La ferme florale berrichonne a vu naitre sa première récolte en février dernier. Avec 40 000 semis au total à l’année, elle affiche un potentiel de de 350 000 tiges. 300 variétés différentes sont par ailleurs cultivées à Levroux, seule ferme florale dans l’Indre !

Jean-Baptiste Marsaud s’est également donné une mission supplémentaire : éduquer sur la saisonnalité des fleurs, en rappelant que comme les fruits et légumes, les fleurs ne poussent pas toute l’année dans tous les territoires. Il va notamment à la rencontre du public tous les samedis matins, sur le marché de Châteauroux, place de la République.

À noter que Pétales organise ce samedi 4 juin, à l’occasion de la fête des mères, des visites guidées de l’exploitation. Réservation par mail : jbmarsaud@petales-berry.fr