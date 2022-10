Des navettes rail-route pour redynamiser les petites lignes ferroviaires

Les petites lignes ferroviaires ont l’avenir. Le réseau secondaire à bout de souffle, surdimensionné, trop coûteux à exploiter, devrait accueillir dans les prochaines de nouvelles solutions de mobilité. Objectif, « rouvrir ou redynamiser ces lignes, trouver le moyen de faciliter dans ces zones l’accès aux gares sans forcément détenir un véhicule », explique David Borot, directeur des programmes innovations, mobilités émergentes à la SNCF.

Une navette électrique

Parmi ces solutions, la navette Flexy Le projet est mené dans le cadre d’un consortium regroupant la SNCF, MILLA Group, Michelin et l’Institut de Recherche Technologique RAILENIUM. La navette, d’une capacité de 14 places est électrique, elle peut à la fois rouler sur rail et sur route. Objectif, « assurer une desserte particulièrement fine des zones d’habitation et villages situés dans un voisinage proche de la ligne ». David Borot ajoute que parmi les pistes de réflexion, la navette pourrait être en libre accès en heures creuses, et conduite par un chauffeur en heures de pointe avec des passages réguliers.

Flexy n’en est pour l’instant qu’au stade de prototype. Des premiers essais sont prévus en début d’année prochaine pour tester la dynamique ferroviaire, l’accélération, le freinage par exemple. La commercialisation, elle, n’interviendra pas avant 2026.