Des visites nocturnes au cimetière de Tours !

C’est une idée sortie quelque peu insolite, mais qui a trouvé son public. Depuis quelques années maintenant, le service patrimoine de la ville de Tours organise des visites du cimetière La Salle. Car derrière les sépultures se cachent en effet des personnages illustres, qui ont marqué l’Histoire de la ville.

« Ce cimetière ce n’est pas n’importe quel cimetière, nous précise Bertrand Renaud, adjoint délégué au patrimoine. C’est un cimetière qui a un caractère patrimonial. Il date de 1858. Il a vu de nombreuses personnalités qui ont façonné la ville de Tours (…) Vous avez l’architecte qui a façonné l’hôtel de ville de Tours, Victor Laloux. L’ancien maire de Tours, Jean Royer, y est enterré. Vous avez des peintres, des sculpteurs, des familles bourgeoises qui ont participé au rayonnement de la ville de Tours et à sa construction économique ».

Visite nocturne

S’il est possible de visiter ce cimetière en plein jour, la ville propose également des sessions nocturnes ! Non pas pour se faire peur, mais pour « ajouter un peu de cachet à la visite », nous précise Bertrand Renaud. « C’est l’occasion de déambuler dans le cimetière, de le voir sous un autre jour, et finalement en faire un lieu de vie. Les cimetières, au Moyen-Âge jusqu’à quasiment la Révolution Française, c’étaient des lieux où on se donnait rendez-vous et où on déambulait comme dans un parc ».

Et ça marche ! Les sessions affichent complet à chaque fois, et les retours sont plutôt positifs. Si bien que la ville de Tours réfléchit à multiplier les rendez-vous l'an prochain. Les prochaines visites nocturnes auront lieu le 3 juin et le 12 août. Comptez 1h30 de visite.