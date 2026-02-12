Deux jours sans poumons : une prouesse médicale ouvre la voie à de nouvelles greffes

Un homme de 33 ans a survécu pendant deux jours sans poumons, grâce à un dispositif d’oxygénation sanguine externe, avant de recevoir une double greffe salvatrice.

Un patient de 33 ans a été hospitalisé pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), le patient a ensuite développé une pneumonie nécrosante due à une infection secondaire à Pseudomonas aeruginosa. Malgré les antibiotiques et l’oxygénothérapie, son état s’est rapidement aggravé, entraînant une défaillance cardiaque et rénale.

Les poumons du patient étaient irrémédiablement détruits. Pourtant, une greffe immédiate était impossible : l’infection active rendait son organisme incapable de supporter une transplantation. Les médecins ont alors pris une décision radicale : retirer complètement les poumons pour éliminer la source de l’infection. Restait un défi majeur : comment maintenir le patient en vie sans cet organe vital ?

L’équipe a utilisé un système d’oxygénation extracorporelle par membrane, une technologie existante mais adaptée ici de manière innovante. En plus d’oxygéner le sang et d’éliminer le dioxyde de carbone, le dispositif intégrait un mécanisme de dérivation (shunt) ajustant en permanence le flux sanguin afin de protéger le cœur affaibli de pressions excessives.

Une fois les poumons retirés, l’état des autres organes s’est progressivement amélioré. Deux jours plus tard, des poumons compatibles sont devenus disponibles. Le patient, désormais stabilisé, a pu subir une double transplantation avec succès. Deux ans après l’intervention, il mène une vie normale.