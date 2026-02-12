Quelle était la voix d’Henri IV ? La science va nous le dire

Grâce à une prouesse scientifique inédite, une équipe de chercheurs français est parvenue à reconstituer le timbre vocal d’Henri IV.

L’objectif, qui semblait pendant longtemps relever de la pure fantaisie, a été rendu possible par une analyse extrêmement minutieuse des restes du roi — en particulier de sa tête momifiée, conservée depuis des décennies. En effet, après son assassinat en 1610, la tête d’Henri IV fut embaumée, ce qui a permis aux scientifiques d’accéder à des structures anatomiques (larynx, cordes vocales, pharynx…) exceptionnellement bien préservées pour un individu mort il y a plus de quatre siècles.

Une équipe pluridisciplinaire, regroupant des spécialistes de l’Université de Versailles Saint‑Quentin‑en‑Yvelines (UVSQ), du Laboratoire de Phonétique et Phonologie de Paris et du service ORL de l’Hôpital Foch, s’est attelée à ce gigantesque travail. Grâce à des technologies de pointe, comme la tomographie (scanner) et la modélisation en trois dimensions, ils ont pu reconstruire avec précision la structure de la bouche, du larynx et des cavités de résonance du roi.

À partir de ces données anatomiques, les chercheurs ont élaboré un modèle tridimensionnel fonctionnel du conduit vocal. En faisant circuler de l’air à travers ce modèle numérique, ils sont parvenus à générer les premiers sons plausibles de la voix d’Henri IV, essentiellement des voyelles. Le scientifique Philippe Charlier explique qu’il s’agit là d’une étape importante : « pour l’instant, il est seulement capable de produire des voyelles », mais la suite du projet pourrait permettre, à terme, une reproduction plus complète incluant des consonnes, des mots, voire de vraies phrases.

Outre l’intérêt historique évident — entendre un roi célèbre prononcer ne serait‑ce que quelques sons — cette avancée pourrait avoir des applications concrètes dans le domaine médical. Par exemple, pour les patients qui doivent subir une ablation du larynx, cette technologie pourrait servir à prédire et à reconstruire la voix qu’ils auront après l’opération.