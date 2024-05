Hommage à Matisse : la cérémonie au stade de Châteauroux

Après la marche blanche samedi, qui a réuni plus de 8000 personnes à Châteauroux, les proches de Matisse appellent à un ultime rassemblement ce mardi, pour rendre hommage à l’adolescent. Ils ont choisi d’organiser une cérémonie atypique, axée autour du football, l’une des grandes passions du jeune garçon.

De nombreuses personnes sont venues apporter des bouquets de fleurs. Certaines arborent également un tshirt à l'effigie de Matisse. Au stade, deux écrans géants ont été installés diffusant des photos de Matisse, avec au milieu un barnum, des gerbes de fleurs et un pupitre. On peut également y voir le dessin d’une loutre, portant un maillot du PSG et une toque, en référence aux deux passions du jeune homme, le football et la cuisine. Une tribune est ouverte au public. 2000 personnes sont attendues.