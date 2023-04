Disquaire Day au Mans : « Il y aura forcément un vinyle pour tout le monde »

C’est un rendez-vous que les mélomanes ne devraient pas louper. Le Disquaire Day a lieu samedi partout dans l’Hexagone, et notamment chez nous, dans la Sarthe. L’occasion de trouver les vinyles de nos groupes préférés à prix souvent cassés, mais aussi de dénicher des perles rares.

Plus de 7000 références

Au Mans, le disquaire Christophe Pluquet a ouvert sa boutique « Unik Music » fin 2019, et depuis, il participe chaque année à l’événement. L’homme vend principalement du vinyle neuf, qu’ils s’agissent de musiques actuelles ou de rééditions. « Je considère que le rôle du disquaire indépendant, c’est de défendre les groupes, les artistes et les labels indépendants actuels, mais aussi des rééditions comme et des classiques comme les Beatles, Pink Floyd ou autres », explique le gérant d’Unik Music, qui propose aussi bien de la world music, du hip-hop, de l’électro, du rock, du reggae que de la chanson. Au total, Christophe Pluquet propose plus de 7000 références différentes, à des clients âgés, en moyenne, de 25 à 45 ans.

Il revient sur l’intérêt du Disquaire Day avec quelques chiffres : « c’est une journée spéciale avec des sorties très intéressantes. Pour le Disquaire Day France, il y a, si je ne dis pas de bêtises, entre 170 et 200 références qui vont sortir spécialement ce jour-là, et qui sont disponibles uniquement chez les disquaires indépendants. Cela veut dire que l’on n’a pas le droit de les mettre en vente avant le samedi 22 avril ». Le Manceau a commandé pour cette occasion plus de 70 références, dont des inédits de Miles Davis, mais aussi des productions de Kiss ou encore Fleetwood Mac.

"Un travail de défrichage"

Au-delà de trouver des bonnes affaires, le Disquaire Day est aussi l’opportunité de faire découvrir au grand public un métier méconnu. Car disquaire, ce n’est pas seulement écouter de la musique, rappelle Christophe Pluquet : « ce jour est une manière de mettre en avant le travail de tous les disquaires indépendants. Moi je travaille avec plus de 80 distributeurs à travers le monde, 200 labels indépendants en direct et toutes les majors qui existent. Cela met aussi en avant nos travaux de recherches, car on va chercher beaucoup de labels indépendants et des artistes peu connus. C’est un travail de défrichage que les grandes surfaces ne peuvent pas faire. » Samedi 22 avril, il proposera à ses clients une réduction de 10% sur tout son stock. « Il y aura forcément un vinyle pour tout le monde », conclut-il.