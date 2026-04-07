Dissolution de la Jeune Garde : une mesure efficace ou symbolique ?

La dissolution du groupuscule Jeune Garde a été actée vendredi dernier. Pourtant, plusieurs de ses militants semblent déjà s’être réorganisés sous de nouvelles structures, relançant le débat sur l’efficacité réelle de ce type de mesure.

L’affaire a pris une ampleur particulière après le lynchage mortel de Quentin Deranque à Lyon en février dernier, auquel certains membres du collectif auraient participé. Dans ce contexte, la procédure de dissolution, engagée dès juin par Bruno Retailleau, avec l’objectif de mettre fin aux activités du groupe, était en ligne de mire. Mais sur le terrain, la réalité semble plus complexe : selon plusieurs sources, des militants auraient déjà créé au moins deux nouveaux collectifs.

Face à cette situation, une question se pose : à quoi sert réellement une dissolution si les membres peuvent rapidement se reconstituer ailleurs ? La réponse se trouve dans le cadre juridique. Le Code pénal français prévoit en effet que la reconstitution d’un groupement dissous constitue un délit, passible de peines de prison et d’amendes.

Cependant, cette infraction est loin d’être automatique. Pour qu’elle soit reconnue, les autorités doivent prouver que le nouveau groupe est bien la continuation de l’ancien, c’est-à-dire qu’il poursuit les mêmes objectifs, mobilise les mêmes personnes ou utilise des moyens similaires. Sans ces éléments, les nouveaux collectifs sont juridiquement considérés comme distincts et donc légaux.

Ainsi, la dissolution ne vise pas uniquement à faire disparaître une organisation existante. Elle établit surtout un cadre permettant aux autorités d’enquêter et, le cas échéant, de sanctionner une éventuelle reconstitution. C’est un outil juridique qui s’inscrit dans la durée, et non une solution immédiate.

En définitive, la dissolution de la Jeune Garde ne met pas un terme automatique à l’engagement de ses militants. Elle constitue plutôt un point de départ pour surveiller et, si nécessaire, poursuivre ceux qui tenteraient de recréer le groupe sous une autre forme.