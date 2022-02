Dites, je suis là, une plateforme de prévention du suicide pour le grand public

Dites, je suis là. C’est le nom d’une plateforme de prévention du suicide créée l’an dernier par des Sarthois. Elle s’adresse aux proches de personnes en souffrance et leur permet de reconnaître les signaux d’alerte, d’apprendre à aider celles et ceux en proie à des idées suicidaires.



Au cours du premier trimestre, l’association va lancer des campagnes de prévention pour divers publics, le monde agricole ou encore la communauté LGBTI. Avec à chaque fois un canal et un message spécifique comme l’explique, le délégué général de l’association Yann Massart.