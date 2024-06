Don du sang : connaissez-vous les groupes rares ?

C’est la journée mondiale des donneurs de sang, ce vendredi 14 juin. On estime qu’environ 1,5 millions de Français donnent leur sang, peut-être en faites-vous partie. Si les personnes de groupe O+ sont les plus recherchées car elles sont donneuses universelles, tout le monde est le bienvenu.



Il existe en effet une importante diversité de groupes sanguins, en plus du classement A, B, AB et O habituellement utilisé. Il y a en fait environ 390 marqueurs différents ! Le plus connu, c’est bien sûr le Rhésus, positif ou négatif. Quand moins de 4 personnes sur 1.000 portent un de ces marqueurs, on considère qu’il s’agit d’un sang rare. Cela représente entre 700.000 et un million de personnes en France.



Comment expliquer cette rareté ? Souvent, il s’agit de personnes qui ont des origines étrangères. Les groupes sanguins sont très différents suivant les endroits du monde. Difficile par exemple pour un européen O+ de recevoir une transfusion en Chine ! En France, ces groupes rares se retrouvent surtout chez les personnes ayant des origines d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes ou de l’Océan indien. Elles doivent absolument recevoir un sang le plus proche possible du leur.



Un registre national recense les donneurs rares, qui peuvent être convoqués en urgence. Ce sang rare est également congelé. Avec plus de 8.000 poches, la France a la chance d’avoir la plus grosse banque au monde de sangs rares, et la plus diversifiée.



Pour donner votre sang, prenez rendez-vous sur le site internet de l'établissement français du sang.