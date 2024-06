Dès le 7 juillet, tous les nouveaux véhicules devront être équipés d’assistance électronique pour éviter les accidents de la route. L’objectif, aussi, est d’ouvrir la voie "à la conduite connectée et automatisée", selon l’Utac, le laboratoire d’homologation des véhicules en France.

La nouvelle directive vient de l’Union Européenne, qui va donc imposer aux fabricants d’installer dans les voitures différents systèmes. Voici quelques exemples : l’alerte et la correction du franchissement de voie ; le freinage automatique en cas d’obstacle ; l’alerte somnolence ; le système de surveillance de la pression des pneus ; ou encore l’ISA : l’alerte de vitesse excessive.

Toujours dans le cadre de ces nouvelles obligations, les crash tests seront aussi plus exigeants.

Alors on pourrait se dire que toutes ces mesures vont dans le bons sens en termes de sécurité, mais d’après l’UFC Que Choisir, notre porte-monnaie risque de trinquer, parce que toutes ces modifications veulent aussi dire que les prix de tous ces nouveaux véhicules vont augmenter.

Autre limite, selon l’association, ces nouvelles voitures vont être plus lourdes. Et en cas d’accident entre deux engins, les occupants du véhicule le plus léger seront davantage en danger.