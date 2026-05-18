Britney Spears accusée d’avoir provoqué une scène au restaurant

Britney Spears se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique après un dîner mouvementé dans un restaurant de Los Angeles. Selon plusieurs témoins présents sur place, la pop star aurait provoqué une scène particulièrement agitée au sein du Blue Dog Tavern, mercredi soir.

D’après les informations relayées par TMZ, Britney Spears était installée à une table avec deux proches lorsqu’elle aurait commencé à parler très fort, à crier et même à imiter des aboiements. Plusieurs clients décrivent une ambiance « chaotique » et disent avoir été surpris par le comportement de la chanteuse.

L’élément qui a particulièrement retenu l’attention concerne un couteau que Britney Spears aurait gardé à la main en circulant près des tables après son repas. Selon un témoin, l’artiste aurait simplement oublié de le reposer après avoir mangé son hamburger, mais la situation aurait inquiété certains clients présents dans l’établissement.

Autre point évoqué : Britney Spears aurait allumé une cigarette à l’intérieur du restaurant, ce qui aurait poussé un membre du personnel à intervenir discrètement via l’un de ses accompagnateurs. Après son départ, plusieurs témoins ont également décrit une table laissée dans un état particulièrement désordonné.

Britney Spears dément une version “complètement exagérée”

Face à l’ampleur prise par l’affaire sur les réseaux sociaux et dans les médias américains, l’entourage de Britney Spears a rapidement pris la parole pour contester les accusations.

Dans un communiqué, un représentant de la chanteuse assure que « tout cela est complètement exagéré ». Selon cette version, Britney Spears passait simplement « un dîner calme » avec son assistante et son garde du corps.

L’entourage de l’artiste explique également que les prétendus aboiements faisaient en réalité partie d’une anecdote racontée par la chanteuse au sujet de son chien. Concernant le couteau, il est précisé qu’elle ne l’aurait utilisé que pour couper son repas et qu’elle n’aurait jamais représenté un danger pour qui que ce soit.

Le communiqué évoque enfin un nouvel épisode d’« acharnement médiatique » visant Britney Spears, dont la vie privée continue d’être scrutée depuis ses difficultés très médiatisées dans les années 2000. Ces dernières semaines, la chanteuse fait régulièrement la une de la presse people, alimentant une nouvelle fois les inquiétudes et les spéculations autour de son état de santé et de son comportement public.