Éclipse solaire du 12 août : où la voir et comment protéger ses yeux

Tic-tac, tic-tac, tic-tac, il est quelle heure ? Le 12 août prochain, ce sera l'éclipse solaire. Et il n’est pas trop tôt pour s’en occuper…

Alors, où avez-vous le plus de chance de la voir, cette éclipse solaire ? Et comment s'équiper de lunettes spéciales éclipse ? Je vous dis tout :

C'est dans l'ouest et le sud-ouest du pays, que vous la verrez le mieux, ça tombe bien. Il faudra vous installer à un endroit où l'horizon est complètement dégagé pour en profiter au maximum jusqu'au bout parce que la lune commencera à passer devant le soleil à 19h31 et le soleil sera déjà assez bas.

Donc il faut avoir vraiment l'horizon dégagé. En revanche, vous ne verrez pas la fin du phénomène puisque l'éclipse partielle se terminera à 21h17, alors que le soleil sera couché depuis 10 minutes. Mais bon, vous en verrez quand même la majeure partie.

Chose très importante, la protection des yeux est obligatoire.

Donc obligatoire pour tout le monde, la protection des yeux. Les lunettes de soleil ne suffisent pas du tout pour éviter de se faire brûler les rétines. Il faut s'équiper de verres qui portent la certification ISO 123.12-2 et un marquage CE, donc la Communauté Européenne.

Alors où s'équiper ? Eh bien, j'ai un bon plan pour vous. L'enseigne Écoutez-Voir en distribue gratuitement. Dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde.

Ça va partir très vite. 618 000 paires annoncées. En complément, Écoutez-Voir distribue une édition spéciale de magazine Image Doc co-édité avec Bayard Jeunesse qui explique les éclipses et la prévention solaire aux enfants.

Ils vont même organiser des ateliers pour les 6-11 ans tout l'été dans leurs 400 enteignes enseignes sur inscription. Alors sinon, vous pourrez en acheter chez les opticiens, comme Optique 2000, les boutiques d'astronomie spécialisées, les magasins scientifiques, les pharmacies, comme le disait très bien Nathalie. Pour être sûr qu'elles sont aux normes, évitez surtout les plateformes de vente en ligne avec des prix très attractifs.

Là, vraiment, il faut faire gaffe. Les yeux, on ne peut pas les changer. Le prix entre 3 et 5 euros.

Il y a des packs famille entre 10 et 18 euros. Bref, anticipez pour être sûr d'en avoir et d'en avoir des bonnes, vraiment des certifiés. Les lésions rétiniennes sont irréversibles.