Léon Hesby célèbre le succès de son nouveau single

À seulement 20 ans, Léon Hesby continue de tracer son propre chemin dans l'industrie musicale. Le jeune artiste a dévoilé vendredi son nouveau single Rooftop of Your House, un titre qui rencontre déjà un accueil très favorable auprès du public.

Quelques heures seulement après sa sortie, Rooftop of Your House s'est hissé à la quatrième place du classement iTunes Alternative, une performance dont Léon Hesby s'est réjoui sur ses réseaux sociaux.

Si son nom est encore relativement récent pour le grand public, Léon Hesby développe sa carrière musicale depuis plusieurs années. Le jeune homme a fait le choix de ne pas utiliser le nom de son père, Patrick Bruel, préférant construire sa propre identité artistique. Son nom de scène est d'ailleurs inspiré des initiales de ses deux parents, Amanda Sthers et Patrick Bruel.

Léon Hesby enchaîne les projets musicaux

La passion de Léon Hesby pour la musique ne date pas d'hier. En 2023, alors qu'il n'avait que 17 ans, il dévoilait son premier titre 1,2,3, suivi d’un premier concert donné en décembre 2024 au Théâtre Raymond Kabbaz de Los Angeles. Une expérience fondatrice pour l'artiste, qui multiplie désormais les opportunités de se produire sur scène.

L'actualité de Léon Hesby s'annonce chargée en cette fin de mois de juin, puisque le 26 juin, il fera ses débuts sur une grande scène française en assurant la première partie de Marine Delplace, gagnante de la Star Academy 2024, lors du festival des Sables-d'Olonne.

Porté par le succès de Rooftop of Your House, Léon Hesby confirme ainsi son ambition de s'imposer progressivement parmi les nouveaux talents de la scène pop francophone et internationale.