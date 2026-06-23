Angèle annonce la sortie d’"Instinct", son nouvel album, pour 2026

Après plusieurs mois de spéculations, Angèle a enfin levé le voile sur son prochain projet discographique. La chanteuse belge a annoncé la sortie de Instinct, son troisième album studio, attendu avant la fin de l’année 2026. Un retour particulièrement attendu puisqu’il s’agira de son premier album depuis Nonante-Cinq, paru en 2021.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après la sortie de Dis-le, un titre énergique aux influences électro et techno qui semble donner le ton de cette nouvelle ère musicale. Avec Instinct, Angèle paraît s’éloigner encore davantage de la pop lumineuse qui a marqué ses débuts pour explorer des sonorités plus électroniques et plus club.

Cette évolution artistique ne date pas d’hier. Dès la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, la chanteuse avait surpris en interprétant une version remarquée de Nightcall de Kavinsky aux côtés du groupe Phoenix. Une prestation qui avait déjà laissé entrevoir son intérêt grandissant pour les univers électroniques.

Instinct confirme le virage électro d’Angèle

Le premier signal fort est arrivé en février avec What You Want, une collaboration avec le duo électro français Justice. Le morceau, plus sombre et plus sensuel que ses précédents succès, a marqué un tournant dans l’univers de l’artiste.

Puis est venu Dis-le, dévoilé le 19 juin. Coécrit par Angèle et produit avec son fidèle collaborateur Tristan Salvati, le titre mêle rythmiques électroniques, énergie dancefloor et message d’émancipation. L’artiste le présente comme une invitation à s’affirmer, à exprimer ses émotions et à briser les silences.

Si peu d’informations ont encore été révélées concernant le contenu de Instinct, tout laisse penser que l’album poursuivra cette direction musicale. Le projet pourrait explorer des thèmes liés à la liberté, à l’affirmation de soi et à l’intuition, en cohérence avec son titre.

La date exacte de sortie n’a pas encore été dévoilée. Toutefois, plusieurs sources évoquent une arrivée à la rentrée ou durant le dernier trimestre 2026. Une chose est certaine : avec Instinct, Angèle s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et à confirmer sa place parmi les figures majeures de la pop européenne contemporaine.