Olivia Rodrigo à fleur de peau dans « you seem pretty sad for a girl so in love »

Elle est revenue pour faire pleurer la pop ! Vendredi 19 juin, Olivia Rodrigo a dévoilé son troisième album you seem pretty sad for a girl so in love. Plus de deux ans après GUTS, la chanteuse américaine ne fait pas les choses à moitié. Elle a déjà installé son nouveau bébé sur la première place du classement Billboard 200, comme elle l’avait fait avec ses deux premiers albums.

Il faut dire que la recette de ce nouvel album a de quoi attirer. Avec ses 13 titres, you seem pretty sad for a girl so in love se place à la croisée des chemins mêlant pop, rock et folk pour libérer les émotions d’Olivia Rodrigo. À travers des textes touchants interprétés entre joie et tristesse, la chanteuse emmène l’auditeur sans difficultés, dans son univers à double face. Un constat prévisible depuis la sortie des clips de Drop Dead, The Cure, ou Stupid Song en amont de l’album.

Comme évoqué par de nombreux médias, l’influence du groupe The Cure sur ce projet et sur la musique de l’artiste transparait de manière limpide. Olivia Rodrigo s’accorde même un duo avec leur leader Robert Smith sur le titre what’s wrong with me. Une collaboration logique tant les deux artistes semblent partager cette même sensibilité, qui a construit leurs carrières.