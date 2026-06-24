La NASA envoie des pépins de raisin dans l’espace pour étudier le futur du vin

Après les expériences menées sur des plantes, des insectes ou encore des micro-organismes, la NASA s’intéresse désormais à un symbole bien terrestre : le raisin.

L’agence spatiale américaine prévoit d’envoyer plusieurs centaines de pépins de raisin texans à bord de la Station spatiale internationale (ISS) afin d’étudier l’impact de l’environnement spatial sur leur développement. L’expérience s’inscrit dans le cadre du programme TAMU-SPIRIT, un projet de recherche porté par l’Université Texas A&M et destiné à faciliter l’envoi d’expériences scientifiques en orbite.

Pendant environ six mois, les pépins seront exposés aux radiations cosmiques et aux conditions particulières de la station spatiale avant d’être ramenés sur Terre pour être plantés et observés. L’objectif n’est pas de produire immédiatement un vin destiné à la consommation, mais de mieux comprendre comment les rayonnements spatiaux influencent le patrimoine génétique des plantes.

Les chercheurs souhaitent notamment déterminer si cette exposition provoque des mutations susceptibles de modifier la croissance, la résistance ou les caractéristiques des futures vignes. Pour protéger les graines durant leur séjour orbital, un conteneur spécifique a été conçu par deux étudiants sous la supervision d’experts en viticulture.

Celui-ci doit permettre aux pépins de recevoir une dose contrôlée de radiations : suffisamment importante pour observer d’éventuels effets biologiques, mais pas au point d’empêcher leur germination une fois de retour sur Terre.

Cette initiative rappelle d’autres expériences liant vin et conquête spatiale. Ces dernières années, des bouteilles de grands crus ainsi que des plants de vigne ont déjà séjourné à bord de l’ISS afin d’étudier les effets de l’apesanteur et des radiations sur leur évolution. Les résultats avaient notamment permis d’observer certaines différences dans le vieillissement du vin et dans le comportement des végétaux.