Canicule : le lait, allié inattendu pour mieux s’hydrater

Alors que les températures grimpent et que les épisodes de canicule se multiplient, la question de l’hydratation devient essentielle pour préserver sa santé.

Les autorités sanitaires recommandent généralement de boire entre six et huit verres d’eau par jour, voire davantage lorsque la chaleur est particulièrement intense. Pourtant, l’eau n’est pas nécessairement la boisson la plus efficace pour maintenir une hydratation durable.

Des chercheurs se sont intéressés à la capacité hydratante de différentes boissons consommées au quotidien. Leur objectif était de déterminer lesquelles permettent à l’organisme de conserver le plus longtemps les liquides absorbés. Pour cela, plusieurs types de boissons ont été comparés : eau, café, thé, jus de fruits, sodas, boissons énergisantes et lait.

Les résultats ont réservé une surprise de taille. Selon ces travaux, le lait se distingue comme la boisson offrant la meilleure hydratation sur la durée, devant l’eau elle-même. Cette performance s’explique notamment par sa composition. Le lait contient non seulement de l’eau, mais aussi des protéines, des glucides et des électrolytes qui ralentissent la vidange gastrique et favorisent une meilleure rétention des liquides par l’organisme.

À l’inverse, certaines boissons ne sont pas recommandées en période de fortes chaleurs. Le café, par exemple, possède un effet diurétique susceptible d’augmenter les pertes hydriques lorsqu’il est consommé en quantité importante. Il ne constitue donc pas le choix idéal pour lutter contre la déshydratation.

Le lait apparaît ainsi comme une alternative intéressante pour compléter les apports en eau durant les journées les plus chaudes. Toutefois, cette recommandation concerne principalement les personnes qui tolèrent bien le lactose. Pour celles qui souffrent d’intolérance ou d’allergies aux protéines du lait, d’autres solutions d’hydratation restent à privilégier.