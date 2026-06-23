Louane sort un single avec sa meilleure amie 

Louane rend hommage à son entourage. Quelques jours seulement après s’être mariée avec son compagnon Florian Rossi, la chanteuse dévoile un nouveau single aux côtés de sa meilleure amie, Elisa Palmire. Avec Tout pour toi, publié le 19 juin, la chanteuse de Jour 1, Maman et Secret,… délivre une véritable ode à l’amitié. Sur une production pop et dansante, les deux amies déclament la puissance et l’indéfectibilité de leur amitié depuis de nombreuses années.

La chanson est accompagnée d’un clip qui suit les chanteuses à travers Paris. On les suit tout au long de la journée, tandis qu’elles vivent leur amitié de multiples manières. Un nouveau single que Louane entonnera sûrement sur les scènes de sa tournée des festivals 2026. Une belle parenthèse estivale avant de monter sur les planches du Théâtre Fontaine dans la pièce 2 : 22 A Ghost Story.