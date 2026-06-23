Kylie Minogue rejoint Quentin Tarantino au casting de « Tangled Up in Blue »

Kylie Minogue a rejoint le casting du nouveau long-métrage du réalisateur gallois Jamie Adams. Le projet, intitulé Tangled Up in Blue, est actuellement en tournage au Pays de Galles. Des images ont d’ailleurs circulé ces derniers jours, montrant la chanteuse australienne aux côtés de Quentin Tarantino dans plusieurs scènes tournées en extérieur. Le cinéaste passe devant la caméra pour tenir l’un des rôles principaux. Une décision qui alimente la curiosité des fans alors que le réalisateur de Pulp Fiction et Kill Bill prépare toujours son dixième et dernier film.

Outre Kylie Minogue et Quentin Tarantino, Tangled Up in Blue réunira également Allison Williams, Jason Isaacs, Sofia Boutella et le rappeur RZA. Peu d’informations ont été dévoilées concernant l’intrigue.

Si le grand public l’associe avant tout à sa carrière musicale, Kylie Minogue n’est pas étrangère au septième art. L’artiste a déjà joué dans plusieurs productions au fil des années, notamment Moulin Rouge!, Holy Motors, San Andreas ou encore Swinging Safari. Avec Tangled Up in Blue, elle signe l’un de ses projets cinématographiques les plus médiatisés depuis plusieurs années. Un retour qui devrait ravir les fans de la chanteuse, toujours aussi active.