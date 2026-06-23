The Weeknd entre dans l'histoire avec la plus grande œuvre d'art jamais créée pour un concert

Pour la nouvelle étape européenne de sa tournée mondiale, The Weeknd a commandé à l’artiste japonais Hajime Sorayama une gigantesque sculpture dorée de près de 12 mètres de haut. Et le chiffre donne le vertige : cette création est présentée comme la plus grande œuvre d'art jamais conçue pour une scène de concert.

L'œuvre représente l'une des célèbres femmes robots qui ont fait la réputation internationale du plasticien. Avec sa finition métallique brillante et ses proportions impressionnantes, la sculpture domine complètement la scénographie du concert.

Cette nouvelle version est deux fois plus grande que celle utilisée lors de la précédente tournée européenne du chanteur en 2023. Elle est également passée de l'argenté à l'or, renforçant encore son impact visuel sur scène.

The Weeknd est connu pour transformer ses concerts en véritables expériences immersives mêlant musique, cinéma, architecture et arts visuels. Avec cette collaboration monumentale, il confirme une nouvelle fois sa volonté de dépasser le simple concert pour proposer un spectacle total.