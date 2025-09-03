Ed Sheeran de retour en France pour une date unique de concert
Publié : 3 septembre 2025 à 13h27 par Élodie Quesnel
Ed Sheeran a annoncé sur ses réseaux sociaux, ce mercredi 3 septembre 2025, les premières dates de sa tournée après la sortie de son album "Play". Il se produira en France pour une date unique au Zénith de Paris, le 1er décembre 2025.
Il a mis le feu au Stade Vélodrome de Marseille mais aussi au Stade Pierre Mauroy à Lille en juin dernier. Mais Ed Sheeran n'a pas oublié Paris. C'est l'annonce surprise de ce mercredi 3 septembre. L'artiste britannique fera son retour sur scène pour une date unique au Zénith de Paris, le 1er décembre.
Une salle plus intimiste qu'un stade ou encore d'un Accor Arena où Ed Sheeran reprendra ses plus grands tubes de "Shape of you" à "Photograph" mais surtout pour présenter les nouveaux morceaux de son dernier album "Play" qui sortira le 12 septembre.
Des places dispos dès le 10 septembre
Il faudra être très rapide pour obtenir le précieux sésame. La billetterie ouvrira le mercredi 10 septembre, à 11h. Mais il sera possible d'accéder à la prévente le 9 septembre à partir de 11h, en pré-commandant l'album "Play" jusqu'au 8 septembre.
Sinon, Ed Sheeran sera aussi en concert en Europe à Munich, le 3 décembre, Coventry le 5 décembre, Manchester, le 7 décembre et enfin Dublin le 9 décembre.