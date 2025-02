Ed Sheeran donne un concert de rue et se fait interrompre par la police !

Cela arrive même aux meilleurs ! Le chanteur britannique Ed Sheeran s’est fait couper le micro ce week-end en Inde. Entre deux concerts à Bangalore ces 8 et 9 février, l’artiste a voulu faire une surprise à ses fans en poussant la chansonnette dans les rues de la ville. Mais comme le montrent des vidéos sur les réseaux sociaux, l’initiative ne s’est pas déroulée comme prévu.

Un quiproquo sur une autorisation

La police locale, sous les huées de la foule qui s’était rassemblée, est venue débrancher le matériel de l’artiste, au motif qu’il ne disposait pas d’une autorisation. Si les autorités locales expliquent que la demande avait été rejetée, le chanteur, lui, assure dans une story Instagram qu’il avait obtenu l’autorisation et qu’il ne s’est pas installé au hasard.

Ed Sheeran est en plein tournée mondiale pour son Mathematics Tour, qui doit passer par la France en juin prochain, avec des concerts à Marseille et Lille. L’incident ne l’a pas empêché de se produire quelques heures plus tard pour un second concert à Bangalore. Il a cette fois surpris ses fans en invitant sur scène la chanteuse locale Shilpa Rao.