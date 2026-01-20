Ed Sheeran propose à ses fans de choisir les chansons pour sa tournée "Loop Tour 2026"

C’est une demande pour le moins surprenante. Ed Sheeran a lancé sa tournée Loop Tour 2026 afin de défendre son dernier album, Play. Avant de se produire à Auckland les 16 et 17 janvier, l’artiste a fait une annonce originale à ses fans, les invitant à participer activement au show.

Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, le chanteur britannique a proposé à son public de lui envoyer un SMS pour choisir les chansons qu’il interprétera sur scène.

Le principe est simple : au cours du concert, Ed Sheeran réserve cinq créneaux pour jouer les titres les plus demandés par sms, y compris des morceaux rares de son répertoire. En Nouvelle-Zélande, il a par exemple interprété Sofa, un titre très rarement joué en live.

Le chanteur est actuellement en tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie, avant de rejoindre le continent américain. Pour le moment, aucune date n’a été annoncée en Europe.