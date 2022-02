Elle fait le tour du monde avec son compagnon avant de perdre la vue et l’ouïe

Après quatre années à vadrouiller sur les routes et 90.000km parcourus à travers le Maroc, le Japon, les Philippines, l’Espagne, la Turquie, l’Iran, la Grèce ou encore le Canada, le couple - qui a dû faire une pause en raison de l’épidémie de Covid-19 et la fermeture des frontières - souhaite aujourd’hui profiter des facultés visuelles et auditives de Marie jusqu’au bout.

Un budget serré

Si aujourd’hui la trentenaire possède un champ visuel rétréci à 40 degrés, au lieu de 180 degrés, elle se donne les moyens pour vivre son rêve. Après avoir tout abandonné (emploi, maison, voiture), Marie et Corentin vivent aujourd’hui avec un budget serré d’environ 1.000 euros par mois, gagnés grâce à leur statut d’auto-entrepreneurs. Le couple écrit en effet des articles pour la presse spécialisée afin de financer leur périple.

"On a réduit notre train de vie, on consomme moins, on travaille de sorte à gagner juste ce dont on a besoin et on a beaucoup plus de temps pour nous", confie Corentin à nos confrères, précisant que leur dépense la plus importante est le carburant (400 euros) devant la nourriture et les assurances. "Quand je pense à ma vie d'avant, je me dis que je suis content de l’avoir vécue pour savoir que ce n'est pas ce dont j’ai envie. Beaucoup de personnes nous disent qu'elles attendent la retraite pour se lancer. Nous, on est très heureux de ne pas l'avoir fait plus tard", continue le jeune homme.

Soucieux de sensibiliser le plus grand nombre au handicap et prouver que ce n’est pas un frein pour voyager, Marie et Corentin ont par ailleurs fondé l’association Sourires Autour du Monde. Leur prochain projet ? Découvrir le Royaume-Uni et l'Irlande.