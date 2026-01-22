Elle ignore les conseils de son mari et gagne une incroyable villa

En Angleterre, Nicola Dickinson a remporté une villa d’une valeur de 4,5 millions de livres sterling, alors que son mari lui avait déconseillé de jouer à des jeux concours !

Comme le révèle BBC, Nicola Dickinson peut aujourd’hui se permettre de sourire en repensant aux conseils de son mari. Pendant des années, celui-ci lui répétait d’arrêter de participer à des concours, persuadé qu’elle « ne gagnerait jamais, même en un million d’années ». Pourtant, en ignorant ces avertissements, cette Britannique est devenue multimillionnaire du jour au lendemain en remportant une somptueuse maison dans la région des lacs, en Angleterre.

La propriété, entièrement meublée, sans hypothèque et dotée de son propre lac privé, a été remportée grâce à un billet acheté pour seulement 25 livres sterling dans le cadre d’un tirage au sort organisé par Omaze. Cette entreprise internationale est spécialisée dans l’organisation de concours caritatifs : les participants achètent des billets pour tenter de gagner des biens d’exception — maisons de luxe, voitures de sport ou expériences uniques — tandis qu’une partie des fonds récoltés est reversée à des associations caritatives.

Nicola participait aux tirages Omaze depuis quatre ans. « J’aimais l’idée que même si je ne gagnais pas, je soutenais des œuvres caritatives exceptionnelles », explique-t-elle. Une philosophie qui a fini par payer, bien au-delà de ses espérances.

Le jour de l’annonce, Nicola se trouvait chez elle à Swindon, occupée à faire le ménage et à garder sa petite-fille. Lorsqu’elle a reçu l’appel d’Omaze, elle a d’abord cru à une erreur. « Je me disais que, dans le meilleur des cas, j’avais gagné 1 000 livres », raconte-t-elle. La surprise fut totale lorsqu’on lui annonça qu’elle venait de gagner une maison estimée à 4,5 millions de livres.

Ironie du sort, Nicola et son mari Martyn discutaient ce matin-là de la nécessité de réduire leur train de vie pour mieux maîtriser leurs dépenses.