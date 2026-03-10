Zélie dévoile "Le cœur et sa dictature" et annonce une tournée à travers la France

La chanteuse Zélie dévoile une tournée à travers la France après avoir sorti son nouvel album Le cœur et sa dictature le 27 février. Elle sera notamment à Blois le 12 décembre 2026 au Chato'do, une date très attendue par ses fans de la région.

À travers les 15 titres de son nouvel album, Zélie incarne à la perfection une nouvelle génération de pop-stars qui s'affranchissent des codes de l'industrie musicale. "Je veux juste écouter mon cœur, mon cœur et sa dictature", explique-t-elle à la fin de l’introduction de son album. Un choix qu'elle adopte aussi bien dans sa musique que dans sa vie quotidienne.

Une émancipation qui se fait d'abord musicalement avec un mélange des genres entre la variété, la pop, la musique électronique, voire le hip-hop dans certains phrasés. Ensuite dans les textes, avec une forte addition d'introspection et de dénonciation, notamment du patriarcat et de ce qu'il implique dans la vie d'une jeune femme. On retrouve néanmoins plusieurs chansons qui questionnent les relations amoureuses.

Dans cet album, Zélie se livre un peu plus sur sa famille, notamment ses parents divorcés et son frère malade. Les titres On danse le dimanche, La petite dernière et Merci pour toujours illustrent parfaitement cette nouvelle ouverture d'esprit et cette vulnérabilité assumée.

Plusieurs clips de l'albums sont déjà sortis notamment pour les morceaux, Il l'a dit., Ce Corps. mais aussi Je ne serais jamais. Ce dernier lui avait permis de conquérir un nouveau public lors de son passage sur la scène de la Star Academy début février, confirmant son statut de révélation du moment.

En attendant le début de sa tournée le 11 mars, retrouvez "Le cœur et sa dictature" partout.