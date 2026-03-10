Les Pussycat Dolls teasent leur retour

Il y a quelques semaines, une rumeur circulait sur un retour des Pussycat Dolls en 2026. Une rumeur qui pourrait devenir réalité après la publication d'une courte vidéo sur les réseaux sociaux.

Un teaser énigmatique : on peut y voir un cœur en verre de couleur violette qui éclate pour dévoiler l'inscription "PCDForever". Il renvoie à un site du même nom, où l'on peut pour le moment s'inscrire à une sorte de newsletter en indiquant son adresse mail et son pays.

Selon le site Purecharts, cette reformation ne se ferait qu'avec trois membres : Nicole Scherzinger, Ashley Roberts et Kimberly Wyatt.