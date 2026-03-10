Les Pussycat Dolls teasent leur retour
Publié : 10 mars 2026 à 12h41 par Elodie Quesnel
Le groupe des Pussycat Dolls a dévoilé sur les réseaux sociaux une courte vidéo qui fait penser à une reformation. On vous dit tout.
Il y a quelques semaines, une rumeur circulait sur un retour des Pussycat Dolls en 2026. Une rumeur qui pourrait devenir réalité après la publication d'une courte vidéo sur les réseaux sociaux.
Un teaser énigmatique : on peut y voir un cœur en verre de couleur violette qui éclate pour dévoiler l'inscription "PCDForever". Il renvoie à un site du même nom, où l'on peut pour le moment s'inscrire à une sorte de newsletter en indiquant son adresse mail et son pays.
Selon le site Purecharts, cette reformation ne se ferait qu'avec trois membres : Nicole Scherzinger, Ashley Roberts et Kimberly Wyatt.
Une première tentative de reformation conclue par un échec
Les rumeurs d’une reformation n’ont jamais cessé. Si Nicole Scherzinger a poursuivi une carrière solo et a fait un passage par les planches de Broadway, ou encore à la télévision, le groupe a signé son grand retour en 2019, sans Melody Thornton mais avec Carmit Bachar. Toutefois, le titre React n’a pas rencontré son public. Un échec qui aurait pu mettre un terme à cette nouvelle reformation.
Mais la presse américaine a révélé, pendant les fêtes de fin d’année, que les Pussycat Dolls auraient signé un contrat de management avec l’agence CAA, connue pour représenter de nombreuses stars hollywoodiennes. Un retour qui s’opérerait une nouvelle fois sans Melody Thornton. Cette dernière a définitivement tourné la page de l’ère Pussycat Dolls.