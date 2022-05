Elle joue au loto, ses cinq numéros tombent en même temps à l’Euromillions

C’est une véritable malchance qu’ont vécu Ilda, 21 ans, et Louis, ce vendredi 13 mai à Englos, près de Lille. Le jeune couple a en effet décidé de jouer à la loterie : tandis que la jeune femme a misé sur une grille de Loto, son compagnon a quant à lui préféré tenter sa chance à l’Euromillions. "Imagine, mes numéros du Loto tombent à l’EuroMillions ce soir", lance alors Ilda à Louis dans le bureau de tabac. Malheureusement, l’étudiante sage-femme a eu un bon pressentiment.

"J’ai déjà vu ces numéros quelque part"

Le soir venu, confortablement installés chez eux, Ilda et Louis décident de vérifier les tirages. "Moi, je n’ai rien du tout. On regarde en même temps celui du Loto. Je me dis, ‘c’est marrant, j’ai déjà vu ces numéros quelque part’", confie Louis, étudiant en marketing, au Parisien. "Les cinq numéros cochés au Loto par sa compagne correspondaient au tirage gagnant… de l’EuroMillions", continue-t-il.