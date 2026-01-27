En Autriche, pour adopter un chien, il faudra d’abord faire une formation

En 2026, l’Autriche introduira une réglementation inédite visant à encadrer la possession de chiens et à renforcer la responsabilité des propriétaires.

Désormais, toute personne souhaitant adopter un chien devra obtenir une attestation de compétence. Cette mesure s’inscrit dans une volonté de prévenir les acquisitions impulsives et de garantir le bien-être des animaux.

L’attestation repose sur deux volets complémentaires : une formation théorique et une session pratique. Le volet théorique comprend quatre heures de cours, à suivre avant l’acquisition du chien. Les participants y aborderont les obligations légales, la réglementation relative aux vaccinations, la gestion des coûts liés à l’entretien d’un animal et les bases de l’éducation canine.

La session pratique, d’une durée de deux heures, devra être effectuée dans l’année suivant l’adoption. Elle permettra aux futurs propriétaires d’acquérir des compétences concrètes pour mieux gérer le comportement de leur chien et répondre à ses besoins quotidiens.

Cette réglementation s’applique non seulement aux chiens, mais aussi à certains amphibiens, reptiles et oiseaux, tandis que les chats et les petits animaux de compagnie restent exclus de cette obligation. L’objectif est de sensibiliser les adoptants à la préparation nécessaire avant d’accueillir un animal dans leur foyer, en mettant l’accent sur la prévention des abandons et la promotion d’un environnement respectueux et sûr pour l’animal.

Une période de transition est prévue pour les propriétaires déjà en possession d’un chien, afin de leur permettre de se conformer progressivement à ces nouvelles exigences. Cette démarche souligne l’importance d’une réflexion préalable avant l’adoption et place la compétence et la responsabilité au cœur de la relation entre l’homme et l’animal.