En Bourgogne, une campagne pour stimuler le don de plasma

« Le don de plasma est tout aussi important que le don du sang », résume Catherine Bizet, cadre médico-technique à l’Établissement français du sang de Nevers (EFS). « C’est la partie liquide du sang dans laquelle circulent les cellules sanguines. On transfuse le plasma lors d’hémorragies et pour fabriquer des médicaments dérivés du sang », rappelle-t-elle.

Un enjeu de souveraineté

Chaque année en France, ce sont 900 ml de litres de plasma qui sont collectés. L’EFS ambitionne d’atteindre les 1,4 million d’ici cinq ans. Et pour cause, le plasma est une question de souveraineté sanitaire. « L’enjeu actuel c’est d’être à 80% autosuffisant de produits dérivés du sang », indique Catherine Bizet. Avec le plasma, des médicaments pour les hémophiles, les grands brûlés, pour les maladies auto-immunes et certains cancers sont fabriqués. Or aujourd’hui, l’essentiel du plasma provient de l’étranger, des Etats-Unis principalement.

Pour donner, il faut être âgé de 18 à 65 ans, peser plus de 55 kg pour un premier don, avoir un bon capital veineux. A Nevers, il faut se rendre à la maison du don dans les locaux de l’hôpital Pierre Bérégovoy. En Bourgogne-Franche-Comté, on dénombre environ 180 000 bénévoles.