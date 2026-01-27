En Juin 2026, vous pourrez connaitre le salaire de votre collègue

D’ici le 7 juin 2026, les grandes entreprises européennes devront appliquer une nouvelle directive européenne sur la transparence salariale.

La transparence salariale consiste à rendre accessibles et compréhensibles les informations relatives aux rémunérations : niveaux de salaires, critères d’attribution, modalités d’évolution et écarts constatés entre catégories de salariés. L’objectif est clair : garantir l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur équivalente, en particulier entre les femmes et les hommes, et limiter les pratiques opaques ou discriminatoires.

La directive européenne (UE) 2023/970, que les États membres devront transposer d’ici le 7 juin 2026, impose une transparence accrue sur les critères de rémunération, la publication d’indicateurs sur les écarts salariaux et la justification des différences injustifiées. En France, ces exigences viendront compléter le principe « à travail égal, salaire égal » et l’Index de l’égalité professionnelle déjà obligatoire à partir de 50 salariés.

Grandes entreprises

Cette directive ne concerne, pour le moment, que les entreprises de plus de 250 salariés. Elles devront publier un reporting annuel détaillé sur les écarts de rémunération. Cette obligation s’étendra aux structures de 150 à 249 salariés en 2027, avec la possibilité pour certains États d’abaisser le seuil à 100 salariés d’ici 2031.

Par ailleurs, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront afficher les critères de rémunération dans les offres d’emploi, cesser de demander l’historique salarial des candidats et garantir l’accès à l’information sur les écarts de rémunération.