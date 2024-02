« Nos clients voulaient une borne simple d’utilisation et facile à installer » déclare Nicolas Schottey, le directeur général de Mobilize, grand acteur du projet. C’est donc l’aboutissement de ce long projet pour créer cette borne : Mobilize PowerBox. Issue du système bidirectionnel, elle permet de recharger sa voiture électrique et de stocker de l’énergie électrique pour sa maison. Une construction 100 % française, grâce à des entreprises comme le groupe Renault, Orange, STMicroélectronics, Thales, dont se félicite Nicolas : « il y a assez peu d’acteurs qui sont capables d’aller aussi loin sur un contenu français. Cette borne est designer et fabriquer en France. C’est une fierté ».

Un système bidirectionnel

Ce système permet de charger un véhicule mais, également de stocker de l’énergie. « On peut recharger sa voiture, mais aussi la décharger. C’est ce qui est génial avec cette borne. Quand vous rentrez et que vous mettez votre voiture à la charge, elle pourra être utilisée pour alimenter la maison en énergie et faire vos machines par exemple. Et la nuit, quand tout le monde dormira, elle se rechargera automatiquement » explique le PDG du groupe Mobilize. C’est tout l’aspect bénéfique de cette borne, elle s’occupe de remettre de l’électricité dans votre maison, vous n’avez presque rien à faire si ce n’est brancher votre voiture électrique. « Il suffit juste de la brancher comme un fer à repasser, et ça charge la voiture » termine-t-il.

Cette borne, plutôt simple d’utilisation, est fournie et installée par Mobilize. « Lorsque vous achetez une voiture électrique, vous avez besoin de sa borne de recharge. Automatiquement, on vous fournit la Mobilize PowerBox » ajoute Nicolas Schottey. Toutefois, il est bon de rappeler que cette borne sera disponible uniquement dans les concessions du groupe Renault, acteur du projet. Ces bornes seront donc vendues systématiquement lors d’un achat d’une de ces voitures électriques de la marque, mais elle fonctionne néanmoins sur tout type de voitures électriques.

Un projet en lien avec un nouveau véhicule électrique

Cette nouvelle borne bidirectionnelle intervient dans le même temps que l’arrivée du nouveau modèle électrique de Renault : la Renault R5. « C’est le projet phare. Elle aura la nouvelle fonction de pouvoir se charger et se décharger. Elle aura également un impact extrêmement positif sur le réseau électrique » assure le directeur général. « La voiture électrique va devenir une solution pour stocker de l’électricité, et non plus un consommateur » poursuit-il.

Une application a également été créée par les concepteurs du projet. Elle permet de contrôler la recharge et de la suivre en temps réel. De plus, une fonction appelée « Lock and Lock » a été ajoutée. « Elle permet de bloquer la borne à distance, lorsqu’on part en vacances par exemple. Cela évite que des personnes qui ne sont pas autorisées utilisent votre électricité » expose Nicolas Schottey. Tout a été pensé et optimisé par les différents acteurs de ce projet pour réaliser une borne de recharge électrique complète et simple d’utilisation.

La mise en vente devrait se faire aux alentours du mois d’avril. Pour ce qui en est du prix, cette borne de recharge électrique sera disponible à partir de 1499 euros, installation comprise.