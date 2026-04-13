Endométriose : un traitement miraculeux conçu à Lyon ?

Développé à Lyon, un traitement ferait des miracles pour les femmes atteintes d’endométriose.

C’est une avancée majeure pour des millions de femmes : les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) pourraient transformer en profondeur le traitement de l’endométriose. Développée à Lyon, cette technologie mini-invasive s’impose aujourd’hui comme une alternative crédible à la chirurgie lourde.

Une première mondiale lancée en 2015

C’est en 2015 que le professeur Gil Dubernard, aux Hospices civils de Lyon, expérimente pour la première fois au monde l’utilisation des HIFU pour traiter l’endométriose. À l’origine conçue pour le cancer de la prostate, la technologie a été adaptée pour cibler les lésions endométriosiques, notamment au niveau du rectum. Le principe est simple : des ultrasons sont focalisés avec une extrême précision pour détruire les tissus malades en quelques minutes, sans incision ni cicatrice.

Une alternative à la chirurgie lourde

Jusqu’à récemment, les formes sévères d’endométriose nécessitaient des opérations longues, parfois mutilantes, pouvant durer plusieurs heures et entraîner des complications importantes. Avec les HIFU, le changement est radical : le traitement se fait en ambulatoire ou lors d’une courte hospitalisation. Les patientes peuvent rentrer chez elles le jour même, avec une diminution rapide des douleurs et sans impact sur la fertilité.

Entre 2015 et 2024, une étude menée dans neuf centres français sur plus de 140 patientes a montré des résultats jugés très encourageants. Ces travaux ont permis au traitement d’obtenir le marquage CE en mars 2025, une étape clé vers sa reconnaissance en Europe. Depuis novembre 2025, les Hospices Civils de Lyon sont même devenus le premier centre au monde à proposer ce traitement en routine, avec une capacité d’environ 100 patientes par an.

Vers une généralisation en France

Face à ces résultats, d’autres établissements commencent à s’y intéresser, comme le CHU de Toulouse qui devrait prochainement adopter la technique. L’enjeu est désormais économique et réglementaire. Si le HIFU est déjà remboursé pour le cancer de la prostate depuis 2026, il ne l’est pas encore pour l’endométriose. Les équipes lyonnaises travaillent donc avec les autorités sanitaires pour créer un acte transitoire, première étape vers un remboursement généralisé.