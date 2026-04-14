Enfant séquestré en Alsace : comment est-il passé sous les radars ?

En Alsace, un enfant de 9 ans a été retrouvé après avoir été, selon les premiers éléments de l’enquête, enfermé pendant plus d’un an dans une camionnette.

Les autorités ont interpellé le père et la belle-mère, tous deux désormais mis en examen. Au-delà de l’horreur des faits présumés, les enquêteurs cherchent surtout à comprendre comment une telle disparition a pu passer inaperçue aussi longtemps dans les systèmes administratifs et sociaux.

Selon les informations disponibles, l’enfant aurait été désinscrit de son établissement scolaire à la suite d’un déménagement déclaré. Cependant, aucune nouvelle inscription n’a été enregistrée dans une autre école. Ce vide administratif, prolongé sur plusieurs mois, interroge les mécanismes de suivi des mineurs.

Dans ce type de situation, la scolarité obligatoire ne garantit pas à elle seule un suivi automatique si les démarches ne sont pas complétées ou recoupées entre services. Les autorités continuent d’auditionner les proches et de reconstituer le parcours de l’enfant afin de déterminer à quel moment les contrôles ont pu échouer.

Cette affaire relance le débat sur les limites de la coordination entre administrations en France. L’Éducation nationale enregistre les sorties d’élèves, la CAF dispose d’informations sur les allocations familiales, et les mairies détiennent des données de domiciliation. Pourtant, ces systèmes ne sont pas pleinement interconnectés. Le croisement automatique de données est strictement encadré par le RGPD et par les règles de protection des libertés individuelles. Ainsi, même si chaque organisme détient une partie du puzzle, aucune entité ne dispose d’une vision globale en temps réel des situations individuelles.

Ce fonctionnement, pensé pour protéger les droits et éviter une surveillance excessive, peut néanmoins créer des angles morts dans des situations extrêmes. Les spécialistes soulignent la difficulté de trouver un équilibre entre protection de la vie privée et prévention des ruptures de suivi, notamment concernant les enfants les plus vulnérables.

Cette affaire illustre tragiquement ces limites et pose une question essentielle : comment mieux détecter les situations de danger sans remettre en cause les libertés fondamentales ? Une enquête approfondie se poursuit afin d’éclaircir toutes les zones d’ombre restantes encore existantes.