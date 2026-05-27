Dogstronomy : les chiens ont leur restaurant à Lyon

Le premier restaurant gastronomique pour chiens a ouvert ses portes à Lyon.

À Lyon, les chiens ont désormais leur propre adresse gastronomique. Baptisé Dogstronomy, ce concept inédit en France propose une expérience culinaire entièrement pensée pour les compagnons à quatre pattes. Situé dans le 2ᵉ arrondissement, ce restaurant pas comme les autres attire déjà les curieux et les amoureux des animaux venus offrir à leur chien un repas digne des plus belles tables lyonnaises.

À l’origine du projet, Ornella Del Prado, passionnée de cuisine et fondatrice du service Barkette, spécialisé dans les repas frais pour chiens livrés à domicile. Après le succès de cette première aventure, elle a décidé d’aller plus loin en créant un véritable lieu dédié à la gastronomie canine. Son ambition est claire : montrer que l’alimentation des chiens peut être saine, équilibrée, mais aussi créative et raffinée.

Chez Dogstronomy, tout est pensé pour le confort des animaux. Les repas sont servis sur des plateformes adaptées à leur taille, avec des gamelles spécialement conçues pour éviter que les chiens ne mangent trop vite. Au menu, on retrouve des plats cuisinés à partir d’ingrédients frais, des pâtisseries, des biscuits artisanaux ou encore des glaces aux saveurs originales comme la banane ou la sardine. Certains brunchs dominicaux proposent même des recettes élaborées inspirées de la cuisine gastronomique traditionnelle.

Au-delà de l’aspect insolite, le concept s’inscrit dans une tendance de fond : les propriétaires considèrent de plus en plus leurs animaux comme des membres à part entière de la famille. Le bien-être animal, l’alimentation naturelle et les produits premium séduisent un marché en pleine expansion. Lyon, souvent présentée comme la capitale française de la gastronomie, semblait donc être le lieu idéal pour accueillir cette initiative originale.