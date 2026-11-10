Et si le bonheur se trouvait aussi autour de la table ?

Et si l'une des habitudes des personnes les plus heureuses était tout simplement de ne pas manger seules ? Selon le World Happiness Report 2025, les repas partagés sont étroitement associés au bien-être. Les personnes qui déjeunent ou dînent régulièrement avec d'autres déclarent généralement une satisfaction de vie plus élevée, davantage d'émotions positives et moins d'émotions négatives.

Ce constat se vérifie dans différents pays, cultures, tranches d'âge et catégories de population. Autrement dit, le lien entre les repas partagés et le bonheur ne semble pas dépendre uniquement du contexte culturel ou de la situation personnelle.

Le repas, un moment essentiel pour les liens sociaux

Ces résultats rejoignent ceux d'une autre grande recherche menée par l'université Harvard depuis 1938. Pendant plus de 80 ans, des chercheurs ont suivi la vie de plus de 1 300 personnes pour comprendre ce qui contribue réellement au bonheur et à la bonne santé. Leur conclusion est particulièrement marquante : la qualité des relations sociales constitue l'un des facteurs les plus importants d'une vie heureuse.

Le repas pourrait justement être l'un des moments privilégiés pour entretenir ces relations. Il permet de discuter, d'échanger, de partager des expériences et de renforcer les liens avec son entourage. Une habitude ordinaire qui aurait donc des effets bien plus importants qu'on ne l'imagine.

Pourtant, les repas solitaires progressent. Aux États-Unis, en 2023, environ un habitant sur quatre déclarait avoir pris tous ses repas seul la veille. C'est 53 % de plus qu'en 2003. Selon Jan-Emmanuel De Neve, directeur du Centre de recherche sur le bien-être de l'université d'Oxford, l'idéal serait de partager 13 repas sur 14 chaque semaine.

Il ne s'agit évidemment pas d'une recette miracle du bonheur. Les études montrent une association entre convivialité et bien-être, sans prouver que manger accompagné rend automatiquement plus heureux. Mais elles rappellent que les moments de partage du quotidien peuvent jouer un rôle important dans notre équilibre personnel.