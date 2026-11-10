Tomber amoureux : ce que plusieurs études et expériences ont révélé

Et si tomber amoureux dépendait aussi de la manière dont on regarde, écoute et découvre l'autre ? Depuis plusieurs décennies, des psychologues tentent de comprendre les mécanismes qui favorisent l'attirance et la proximité affective. Plusieurs expériences ont apporté des éléments de réponse.

1989 : deux minutes de regard pour renforcer l'attirance

C'est l'une des premières expériences marquantes sur le sujet. En 1989, trois chercheurs américains, Joan Kellerman, James Lewis et James Laird, publient une étude dans le Journal of Research in Personality. Ils réunissent des inconnus et leur demandent, dans différentes conditions, de se regarder dans les yeux ou de porter leur attention sur d'autres éléments, comme les mains de leur interlocuteur.

Dans l'une des expériences, 96 participants sont répartis entre plusieurs groupes. Une seconde expérience porte sur 72 personnes. Résultat : ceux qui échangent un regard mutuel et continu pendant deux minutes déclarent ressentir davantage d'affection et d'attirance envers leur partenaire. Les chercheurs constatent donc que le regard réciproque peut intensifier les sentiments amoureux, même entre deux personnes qui ne se connaissent pas.

1997 : 36 questions pour créer de l'intimité

Quelques années plus tard, le psychologue américain Arthur Aron et ses collègues s'intéressent à une autre dimension des relations : la confidence. Leur objectif est de savoir s'il est possible de rapprocher deux inconnus en leur faisant partager progressivement des informations personnelles.

Le protocole comporte 36 questions, réparties en trois séries de plus en plus intimes. Les participants doivent y répondre à tour de rôle pendant environ 45 minutes. On commence par des sujets relativement légers, avant d'aborder des questions plus personnelles : les souvenirs, les relations familiales, les regrets ou encore les aspirations.

Les résultats montrent que les participants qui suivent cet exercice ressentent davantage de proximité que ceux qui se contentent d'une conversation ordinaire. Une découverte importante : le fait de se dévoiler progressivement et réciproquement peut accélérer la création d'un lien affectif.

2015 : quatre minutes de regard font le tour du monde

L'expérience prend une nouvelle dimension en janvier 2015. La journaliste américaine Mandy Len Catron raconte, dans le New York Times, avoir testé les 36 questions avec un homme qu'elle connaissait peu. À la fin de l'échange, ils se sont regardés silencieusement dans les yeux pendant quatre minutes. Elle raconte que cette expérience a contribué à faire naître une relation amoureuse entre eux.

Son témoignage popularise alors une méthode présentée comme une manière de tomber amoureux : 36 questions personnelles suivies de quatre minutes de regard.

Attention cependant : cette combinaison précise n'est pas le protocole publié dans l'étude scientifique de 1997. Il s'agit de l'expérience personnelle de la journaliste, inspirée par les travaux d'Arthur Aron.

Quelques semaines plus tard, la société américaine SoulPancake décide de tester le pouvoir du regard devant une caméra. Six duos, à différents stades de leur relation, sont invités à se regarder pendant quatre minutes sans parler : deux inconnus, des personnes qui se fréquentent depuis quelques rendez-vous, des couples installés depuis plusieurs années et même un couple marié depuis 55 ans.

À la fin, plusieurs participants racontent avoir ressenti une proximité nouvelle. Certains se rapprochent physiquement, d'autres s'embrassent. Une expérience qui illustre les effets possibles de cette attention réciproque, mais qui ne constitue pas une démonstration scientifique : elle ne comporte ni groupe témoin ni mesure permettant de prouver que les sentiments amoureux ont réellement évolué.

Au final, ces différentes recherches convergent vers une même idée : le rapprochement amoureux peut être favorisé par des interactions simples, comme le regard mutuel et les confidences personnelles. Mais elles ne permettent pas de tomber amoureux de n'importe qui sur commande. Elles montrent plutôt que prendre le temps de se regarder et de se découvrir peut créer les conditions d'une véritable proximité.