Et si une bactérie pouvait un jour remplacer les injections d’insuline ?

Et si, demain, l’insuline pouvait être produite directement à l’intérieur de notre organisme ? C’est la piste explorée par des scientifiques chinois, qui travaillent sur une « bonne bactérie » capable de remplacer, à terme, certaines injections d’insuline. Le principe est particulièrement étonnant. Les chercheurs ont modifié génétiquement une bactérie naturellement présente dans l’intestin. Son objectif : fabriquer de l’insuline et la libérer dans l’organisme en fonction du taux de glucose.

L’idée est donc de transformer cette bactérie en véritable petite « usine à insuline ». Lorsque la glycémie augmente, elle pourrait produire davantage d’insuline, puis réduire sa production lorsque le taux de sucre redescend. Un mécanisme qui cherche à se rapprocher du fonctionnement naturel de l’organisme.

Pour le moment, les résultats restent préliminaires. Les premiers essais ont été réalisés sur des souris diabétiques et montrent que ces bactéries modifiées peuvent contribuer à mieux contrôler leur glycémie. C’est encourageant, mais cela ne signifie pas encore que l’on pourra abandonner les injections. Avant d’envisager une utilisation chez l’être humain, les chercheurs devront notamment vérifier que ces bactéries sont parfaitement maîtrisées, qu’elles ne présentent pas de risque pour l’organisme et que leur efficacité se maintient dans le temps.

Cette recherche illustre surtout une nouvelle manière d’envisager le traitement de certaines maladies. Plutôt que d’administrer directement un médicament, pourquoi ne pas utiliser les bactéries qui vivent déjà dans notre corps pour le fabriquer elles-mêmes ? Le microbiote intestinal devient ainsi un terrain de recherche majeur. Des scientifiques tentent désormais de transformer certaines bactéries en véritables « pharmacies vivantes », capables de produire des molécules thérapeutiques directement là où elles sont nécessaires.

Pour les personnes diabétiques, la perspective est évidemment séduisante : remplacer, ou au moins réduire, les injections quotidiennes par un traitement utilisant les bactéries présentes dans l’intestin. Mais entre une expérience réussie chez la souris et un traitement disponible en pharmacie, le chemin reste encore long.