Vianney revient avec un nouveau titre enregistré dans sa cabane
Publié : 26 août 2026 à 10h59 par Iris
Après plusieurs mois consacrés à la construction de sa cabane en pleine nature, Vianney revient à la musique. Le chanteur dévoilera vendredi "D'or et d'étain", un nouveau titre enregistré loin des studios traditionnels et premier extrait de son prochain album.
La parenthèse dans sa cabane touche à sa fin pour Vianney. Après avoir construit de ses propres mains un refuge en pleine forêt, l’artiste y a passé un mois pour lire, écrire et surtout enregistrer de nouvelles chansons. La première d’entre elles, D'or et d'étain, sortira ce vendredi 28 août à minuit.
Un retour volontairement artisanal. Pour enregistrer ce morceau, Vianney explique avoir laissé l’ordinateur de côté au profit de ses instruments et d’un vieux magnétophone à bandes. « Ce ne sera pas parfait, mais ce sera parfaitement humain », promet-il.
Un premier aperçu de son prochain album
Cette méthode de travail fait écho aux récentes prises de position du chanteur sur l’intelligence artificielle. Vianney avait notamment défendu les « intelligences imparfaites » et les artisans de l’industrie musicale.
D'or et d'étain marque surtout le début d’un nouveau chapitre. Le morceau constitue le premier extrait de son futur album, dont les détails restent encore à dévoiler. Un disque qui accompagnera le retour sur scène de Vianney, lequel a déjà annoncé une nouvelle tournée après plusieurs années d’absence.