Vianney revient avec un nouveau titre enregistré dans sa cabane

La parenthèse dans sa cabane touche à sa fin pour Vianney. Après avoir construit de ses propres mains un refuge en pleine forêt, l’artiste y a passé un mois pour lire, écrire et surtout enregistrer de nouvelles chansons. La première d’entre elles, D'or et d'étain, sortira ce vendredi 28 août à minuit.

Un retour volontairement artisanal. Pour enregistrer ce morceau, Vianney explique avoir laissé l’ordinateur de côté au profit de ses instruments et d’un vieux magnétophone à bandes. « Ce ne sera pas parfait, mais ce sera parfaitement humain », promet-il.