Explosion sur le Dakar : le Loirétain Philippe Boutron est sorti du coma

Une semaine après l’explosion qui a gravement blessé le Loirétain Philippe Boutron sur le rallye-raid Dakar, en Arabie Saoudite, ce dernier est sorti du coma, annonce son fils Benoît Boutron.

« Il est grièvement blessé, mais est sorti du coma », a affirmé Benoît Boutron sur RMC, radio où il est journaliste. « La chance qu'on a, avec mes proches, c'est qu'on peut aller lui rendre visite quotidiennement. Il est grièvement blessé aux deux jambes et on en saura plus dans une dizaine de jours. On a pu le voir, on peut échanger, pour l'instant ça reste limité », a-t-il précisé. « Il faut du temps pour récupérer mais les choses avancent petit à petit. »