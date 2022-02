Facebook fermé en Europe ? Une information à prendre avec des pincettes

L’information fait énormément de bruit ces dernières heures et inquiète plus d’un internaute : Mark Zuckerberg envisagerait de fermer Facebook en Europe ! De quoi mettre en péril nos habitudes, tant Facebook, Instagram et compagnie font partie intégrante de notre quotidien.

Alors oui, sa maison mère « Meta » a bien évoqué des fermetures de services à cause de la réglementation européenne. Selon le groupe, les lois actuelles rendent difficile le transfert de données personnelles entre les États-Unis et l’Union Européenne.

Pas de quoi paniquer pour autant. Un porte-parole de Facebook a réagi dans la foulée : Facebook n’a « aucun projet » de se retirer de l’Europe, peut-on lire dans les colonnes du Parisien.

Difficile d’imaginer Facebook se priver du marché européen. Cette info paraît plus être un moyen de faire pression en vue de négociations sur ces transferts de données personnelles. Sans oublier qu’il y a moins de deux ans, le directeur des affaires publiques de Facebook avait déjà démenti toute éventuelle fermeture en Europe.