Facturation électronique : ce que ça change vraiment

À partir de ce mardi, les entreprises françaises entrent progressivement dans l’ère de la facturation électronique. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) doivent être en mesure d’émettre des factures électroniques dès cette échéance. Les PME et micro-entreprises disposeront, elles, d’un délai supplémentaire jusqu’en septembre 2027. En revanche, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques dès septembre 2026.

Présentée comme la fin progressive des factures papier, la réforme va pourtant bien au-delà d’un simple changement de format. Car le véritable bouleversement concerne surtout le chemin emprunté par la facture.

Jusqu’ici, une entreprise pouvait établir une facture et l’envoyer directement à son client, par exemple sous la forme d’un PDF. Avec la réforme, les factures électroniques devront circuler dans un circuit organisé autour de plateformes agréées par l’État. Près de 140 plateformes ont été agréées pour participer à ce nouveau système.

La facture ne disparaît donc pas : elle change de circuit. Elle ne va plus simplement de l’entreprise qui facture à celle qui paie. Elle s’inscrit désormais dans une infrastructure numérique permettant notamment la transmission de certaines données de facturation à l’administration fiscale.

C’est là que se trouve l’un des changements les moins visibles de la réforme. Jusqu’à présent, l’administration fiscale obtenait notamment les informations nécessaires à travers les déclarations réalisées par les entreprises, complétées par les contrôles et d’autres dispositifs de transmission.

Demain, une partie de l’information fiscale sera générée directement au moment où les entreprises facturent et transmise dans le cadre du nouveau système.

Il ne s’agit donc pas de dire que le fisc recevra automatiquement une copie intégrale de chaque facture. Le dispositif prévoit la transmission de certaines données de facturation, selon des modalités précises.

La réforme ne consiste donc pas seulement à remplacer le papier par du numérique. Elle transforme aussi la circulation de la donnée : la facture devient un élément d’un réseau organisé, dont certaines informations peuvent directement alimenter l’administration fiscale.

Autrement dit, on ne fait pas que numériser la facture : on numérise aussi sa transmission à l’administration fiscale.