Après la Star Ac, Léa Doffey se lance et dévoile son premier single « Dis-moi »

Une nouvelle venue dans le grand bain ! Léa Doffey, finaliste de la Star Academy, lance officiellement sa carrière solo en dévoilant son tout premier single Dis-moi, ce vendredi 28 août 2026. Sur une production Afropop, qui rappelle les univers d’Aya Nakamura ou Vitaa, la jeune chanteuse laisse parler sa voix puissante pour raconter une relation amoureuse qui bat de l’aile. Un single dansant au refrain efficace, qui dévoile les premières notes de l’univers musical que souhaite dresser Léa Doffey.