Angèle dévoile la date de sortie de son nouvel album et un nouveau single

Angèle avait choisi de faire patienter ses fans. Depuis plusieurs semaines, la chanteuse multipliait les indices autour de Instinct, son premier album depuis Nonante-cinq, sorti cinq ans plus tôt. On connaît désormais sa date de sortie : le disque sera disponible le 16 octobre 2026.

L’annonce avait été dissimulée dans une énigme publiée sur les réseaux sociaux. Angèle posait avec la boule chromée devenue l’un des symboles de cette nouvelle ère, accompagnée de l’inscription « Instinct 16 15.3.20.15.2.18.5 26 ». En remplaçant les chiffres par les lettres correspondantes de l’alphabet, les fans pouvaient faire apparaître « octobre » et ainsi découvrir la date du 16 octobre 2026.

Angèle dévoile Une seule vie avant Instinct

Mais les fans n’auront pas à attendre jusque-là pour découvrir la suite. Angèle sort aujourd’hui Une seule vie, un nouveau morceau qu’elle avait commencé à teaser dans une vidéo où elle chantait face à un miroir.