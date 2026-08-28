Angèle dévoile la date de sortie de son nouvel album et un nouveau single
Publié : 28 août 2026 à 9h49 par Iris
Le mystère autour du retour d’Angèle est levé. La chanteuse belge publiera son nouvel album "Instinct" le 16 octobre 2026. Avant cela, elle dévoile aujourd’hui un nouveau single, "Une seule vie".
Angèle avait choisi de faire patienter ses fans. Depuis plusieurs semaines, la chanteuse multipliait les indices autour de Instinct, son premier album depuis Nonante-cinq, sorti cinq ans plus tôt. On connaît désormais sa date de sortie : le disque sera disponible le 16 octobre 2026.
L’annonce avait été dissimulée dans une énigme publiée sur les réseaux sociaux. Angèle posait avec la boule chromée devenue l’un des symboles de cette nouvelle ère, accompagnée de l’inscription « Instinct 16 15.3.20.15.2.18.5 26 ». En remplaçant les chiffres par les lettres correspondantes de l’alphabet, les fans pouvaient faire apparaître « octobre » et ainsi découvrir la date du 16 octobre 2026.
Angèle dévoile Une seule vie avant Instinct
Mais les fans n’auront pas à attendre jusque-là pour découvrir la suite. Angèle sort aujourd’hui Une seule vie, un nouveau morceau qu’elle avait commencé à teaser dans une vidéo où elle chantait face à un miroir.
Ce titre donnera un nouvel aperçu de Instinct, dont les contours commencent progressivement à se préciser. En juin, Angèle avait déjà dévoilé Dis-le, marqué par des sonorités plus électroniques. Une direction qui pourrait occuper une place importante sur ce nouveau disque.
Ces derniers mois, la chanteuse de 30 ans a d’ailleurs multiplié les incursions dans l’électro. Elle a collaboré avec Justice sur What You Want et rejoint la DJ belge Amelie Lens pour Run, présenté notamment sur scène lors du festival de Dour en juillet.
Reste maintenant à découvrir si ces collaborations donnent réellement le ton de Instinct. Cinq ans après Nonante-cinq, Angèle semble en tout cas prête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.