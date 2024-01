Quels sont les appareils qui consomment le plus au quotidien ? À cette interrogation, l’Ademe, l’Agence de la transition écologique, a les réponses.

D’abord on va être très clair : c’est l’électroménager qui nous coute le plus, en représentant un petit peu moins de la moitié de notre facture d’électricité totale. Dans le détail, le réfrigérateur-congélateur est le plus gourmand en énergie. Pensez surtout à le dégivrer régulièrement pour éviter de jeter un froid sur vos factures.

On évite aussi autant que possible d’utiliser le sèche-linge, en préférant l’étendoir. Et quand on utilise notre lave-vaisselle ou notre lave-linge, on essaye de le faire principalement pendant les heures creuses.

En cuisine, on n’hésite pas à éteindre ses plaques de cuisson vitrocéramique un petit peu avant la fin de la cuisson, parce qu’au total, ce genre d’appareils représente presque 8% de notre facture.

Pour conclure et c'est encore le plus simple : ce qui reste encore le plus facile pour ne pas trop dépenser, c’est finalement de ne pas consommer.